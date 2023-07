❤️ご覧頂き誠にありがとうございます♪❤️

PENTAX K−5 本体、ズームレンズ、バッテリー、フィルタ

❤️コメント無し、即購入OK❤️

今回ご紹介するのは

でーす♪

⭐️この商品のおすすめポイント⭐️

●Wi-Fi機能搭載で撮った写真をスマホ転送できる♪

●超大容量32GB新品SDカード付きで届いたらすぐ使える✨

●1ヶ月保証付きで初期不良等対応!

<<商品説明>>

EOS 70Dは、初心者の方はもちろん、

入門機からステップアップしたい方や

本格的な写真撮影をしたい方にもピッタリ★

有効画素数は2020万画素と高画質!

もちろん、動画撮影も可能で

「デュアルピクセルCMOS AF」の搭載により

動きの速い被写体に対して滑らかに

ピントを合わせ続けながら撮影可能です♪

液晶を横向きに自由自在に動かせるので、

自撮りはもちろん、様々なアングルでの

撮影が楽しめます(^^)

Wi-Fi機能まで付いており

本格的な写真をすぐスマホに送って

SNSで友達等にシェアが可能です♪

今回は遠近両用のダブルレンズセット!

スナップ撮影から、スポーツ・イベント撮影等

あらゆるシーンの撮影に対応可能です♪

<<コンディション>>

【ボディ・レンズ外観】

ボディは、底面にスレキズ、

液晶パネル下部に塗装はがれ、

他、使用に伴う小キズ小スレ等はございますが、

使用に支障をきたすダメージなく

中古品の中では概ね良好な状態です♪

標準レンズは、全体的にスレキズございますが

実用には問題ありません♪

望遠レンズは、わずかなスレキズ程度で

中古品の中では全体的に見てきれいな状態です♪

【レンズ内】

使用に伴うチリ等の混入、

標準レンズに強い光を当てると確認できる曇り・バルサム切れと

後玉にキズがございますが

撮影には影響ありません♪

【動作状況】

動作状況特に問題ありません♪

<<付属品>>

・ボディ本体

・標準レンズ(EF 35-80mm)

・望遠レンズ(EF 55-200mm)

・ボディキャップ

・レンズ前キャップ×2(1個社外品)

・レンズ後キャップ×1

・充電器

・バッテリー

・ストラップ

・新品SDカード32GB

・1ヶ月保証★

●以下おまけ♪

・ブロアー

・クリーニングクロス

・レンズクリーニングペーパー3枚

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

