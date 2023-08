わちふぃーるど

ダヤン

DDRide#14 リュック

サイズは

約440✕350✕150mm

Wファスナー開閉

ファスナーポケット✕5

オープンポケット×4

面ファスナーポケット×1

チェストベルト付き

ポリエステル

中国製

2~3泊での旅行にも重宝しそうな大型リュックは

その軽さも魅力。

大きく開く取り出し口は、A4ハードファイルも余裕で入るたっぷりの容量ながら細やかな収納ポケットが便利です。

メッシュポケットには、クリアファイルもすっぽり。

左右についたフロントポケット、上部ポケット、背面ポケットと使い勝手に合わせた配置です。

チェストベルトや肉球パッドなど背負い心地も抜群なので、山登りやハイキングにもおすすめです。

ファスナー引手が肉球デザインなのも楽しいく、シンプルですが、飽きのこないシックなデザインです。

新品未使用ですが、畳みシワが見られますので、完璧をお求めの方、神経質な方は申し訳ありません。

小さく畳んだ状態で発送させていただきますので、畳みシワ、折りシワが付くと思いますが、ご了承ください。

色がうまく撮影できませんので、イメージと違ったら申し訳ありません。

プロフィールをご覧の上、ご検討頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

✱他にもダヤングッズを多数出品しておりますので、ぜひチェックしてみて下さいね♪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

