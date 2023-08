■ バボラ ピュアアエロVS G2 2本セット■

約1年間オムニコートで使用しました。

使用感はありますが、実使用に問題はありません。

ストリングはバボラRPMブラストとアルパワーラフのハイブリッドとアルパワーラフが張ってあります。張ってから2ヶ月ぐらいたっております。

ウエイト:305g

グリップサイズ2

長さ:27inc

ストリンパター16×20

上部に複数の擦り傷、文字の塗装スレは複数あります。落としたり、投げたりしてません。大事に使ってました。

あくまでも中古品である旨ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。写真にてご確認いただき、ご理解いただける方お願いします。

#バボラ

#ピュアアエロVS

#アルカラス

商品の情報 ブランド バボラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

