適切な価格 INSTINCT GARMIN TACTICAL ガーミン TAN COYOTE PC周辺機器

約2年使用しました。

MGRS座標なども簡単にとれます。

携帯型GPSと比較して約20〜30mほどの誤差があります。

引退に伴い、手放すことにしました。

ランニング、ワークアウト、サバゲー、現役の方におすすめです。

充電用の付属ケーブルも入っています。

購入後はNCNRで。

質問等は必ず購入前にお願いします。

GARMIN INSTINCT TACTICAL COYOTE TAN

BLUETOOTH対応有

CASE MATERIAL: SYNTHETIC

GARMIN INSTINCT TACTICAL COYOTE TAN ガーミン

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL ROUND

FITS FOR BRAND(CW): FOR MORE BRANDS

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

OPERATING SYST_CoreW: CLOSED PROPRIET

SLEEPING TRACKER: YES

color: BROWN

ディスプレイ種類(Core Wear): LCD

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能: NO

商品の情報 ブランド ガーミン 商品の状態 やや傷や汚れあり

