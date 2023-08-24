適切な価格 INSTINCT GARMIN TACTICAL ガーミン TAN COYOTE PC周辺機器

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約2年使用しました。MGRS座標なども簡単にとれます。携帯型GPSと比較して約20〜30mほどの誤差があります。引退に伴い、手放すことにしました。ランニング、ワークアウト、サバゲー、現役の方におすすめです。充電用の付属ケーブルも入っています。購入後はNCNRで。質問等は必ず購入前にお願いします。GARMIN INSTINCT TACTICAL COYOTE TANBLUETOOTH対応有CASE MATERIAL: SYNTHETICCATEGORY: SMART NO SIMDESIGN: WATCH/BRACELETDISPLAY SHAPE: FULL ROUNDFITS FOR BRAND(CW): FOR MORE BRANDSGPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HWOPERATING SYST_CoreW: CLOSED PROPRIETSLEEPING TRACKER: YEScolor: BROWNディスプレイ種類(Core Wear): LCDモバイルデバイスコネクション: WIRELESS加速度センサー有心拍数モニター有防塵・防水機能: NO#GARMIN#GARMIN