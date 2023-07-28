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【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ

商品の説明

◆サイズ：幅70cm ×奥行88-144cm ×高さ94cm 座面高29cm
折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒
◆カラー：グレー
2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）
◆ふんわり心地の良い二重クッションソファー。二層のクッションで、包み込まれるような座り心地です。
2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC
◆無段階のレバー式リクライニング機能付き。座面横のレバーでお好みの角度に調整できます。
合皮 リクライニングチェア
◆ヘッドレスト部分もリクライニングするので、背もたれの角度に合わせて調整可能。
ダブルクッションソファ（座椅子）
◆脚を外せば座椅子としても利用可能。
折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒
◆商品重量：12kg
2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）

2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC
※画像8、9枚目は通販サイト上の画像です。
合皮 リクライニングチェア

ダブルクッションソファ（座椅子）
★中古品です。
折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒
リクライニング、ヘッドレストともに正常作動します。
2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）
現在も使用しているので、写真と実物は若干異なる場合があります。
2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC

合皮 リクライニングチェア
・喫煙者なし
ダブルクッションソファ（座椅子）
・ペットなし
折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）
「梱包・発送たのメル便」でお届けします。
2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC
※配送サイズを下げるため、分解して（脚を外して）のお届けになりますのでご了承ください。
合皮 リクライニングチェア
組み立てに必要な付属の六角レンチと説明書をお付けします。
ダブルクッションソファ（座椅子）

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒
◇自宅（千葉県松戸市）まで来ていただける方は直接引き取り可能です
2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）
その場合は4,800円でお譲りいたしますので購入前にコメントください

2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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ダブルクッションソファ（座椅子）

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

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2人掛け　肉厚フロアソファ　リクライニング（ブラック）
◆サイズ：幅70cm ×奥行88-144cm ×高さ94cm 座面高29cm◆カラー：グレー◆ふんわり心地の良い二重クッションソファー。二層のクッションで、包み込まれるような座り心地です。 ◆無段階のレバー式リクライニング機能付き。座面横のレバーでお好みの角度に調整できます。 ◆ヘッドレスト部分もリクライニングするので、背もたれの角度に合わせて調整可能。 ◆脚を外せば座椅子としても利用可能。◆商品重量：12kg※画像8、9枚目は通販サイト上の画像です。★中古品です。 リクライニング、ヘッドレストともに正常作動します。現在も使用しているので、写真と実物は若干異なる場合があります。・喫煙者なし・ペットなし「梱包・発送たのメル便」でお届けします。※配送サイズを下げるため、分解して（脚を外して）のお届けになりますのでご了承ください。組み立てに必要な付属の六角レンチと説明書をお付けします。◇自宅（千葉県松戸市）まで来ていただける方は直接引き取り可能ですその場合は4,800円でお譲りいたしますので購入前にコメントください

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【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ

5分钟前

【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ

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【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ 【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ

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ダブルクッション座椅子 1人掛けタイプ 座椅子ソファ 1P 一人掛け ハイバック リクライニング 一人用 ファブリック ローソファ 脚付き 大きい リクライニングチェア おしゃれ 腰痛 一人暮らし ナチュラル 北欧 ベージュ グレー

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楽天市場】【メーカー直送品】ダブルクッション座椅子 フィット2 1Ｐ

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不二貿易 座椅子 ソファー 1人掛け 幅70×奥行80~120×高さ94cm ベージュ ハイバック リクライニング 可動ヘッドレスト フィット2 19206

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楽天市場】座椅子ソファ 1P 一人掛け ハイバック リクライニング 北欧

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C/D:19208] ダブルクッション座椅子 フィット２ ２Ｐ ＢＥ ｜ ORDERING

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