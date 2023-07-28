【楽天スーパーセール】 ダブルクッションソファ（座椅子） リクライニングソファ

◆サイズ：幅70cm ×奥行88-144cm ×高さ94cm 座面高29cm

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

◆カラー：グレー

2人掛け 肉厚フロアソファ リクライニング（ブラック）

◆ふんわり心地の良い二重クッションソファー。二層のクッションで、包み込まれるような座り心地です。

2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC

◆無段階のレバー式リクライニング機能付き。座面横のレバーでお好みの角度に調整できます。

合皮 リクライニングチェア

◆ヘッドレスト部分もリクライニングするので、背もたれの角度に合わせて調整可能。

ダブルクッションソファ（座椅子）

◆脚を外せば座椅子としても利用可能。

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

◆商品重量：12kg

2人掛け 肉厚フロアソファ リクライニング（ブラック）



2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC

※画像8、9枚目は通販サイト上の画像です。

合皮 リクライニングチェア



ダブルクッションソファ（座椅子）

★中古品です。

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

リクライニング、ヘッドレストともに正常作動します。

2人掛け 肉厚フロアソファ リクライニング（ブラック）

現在も使用しているので、写真と実物は若干異なる場合があります。

2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC



合皮 リクライニングチェア

・喫煙者なし

ダブルクッションソファ（座椅子）

・ペットなし

折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒



2人掛け 肉厚フロアソファ リクライニング（ブラック）

「梱包・発送たのメル便」でお届けします。

2人掛けソファ ソファー 2Pソファ レザー PVC

※配送サイズを下げるため、分解して（脚を外して）のお届けになりますのでご了承ください。

合皮 リクライニングチェア

組み立てに必要な付属の六角レンチと説明書をお付けします。

ダブルクッションソファ（座椅子）



折りたたみ式 リクライニングソファ チェア 黒

◇自宅（千葉県松戸市）まで来ていただける方は直接引き取り可能です

2人掛け 肉厚フロアソファ リクライニング（ブラック）

その場合は4,800円でお譲りいたしますので購入前にコメントください

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆サイズ：幅70cm ×奥行88-144cm ×高さ94cm 座面高29cm◆カラー：グレー◆ふんわり心地の良い二重クッションソファー。二層のクッションで、包み込まれるような座り心地です。 ◆無段階のレバー式リクライニング機能付き。座面横のレバーでお好みの角度に調整できます。 ◆ヘッドレスト部分もリクライニングするので、背もたれの角度に合わせて調整可能。 ◆脚を外せば座椅子としても利用可能。◆商品重量：12kg※画像8、9枚目は通販サイト上の画像です。★中古品です。 リクライニング、ヘッドレストともに正常作動します。現在も使用しているので、写真と実物は若干異なる場合があります。・喫煙者なし・ペットなし「梱包・発送たのメル便」でお届けします。※配送サイズを下げるため、分解して（脚を外して）のお届けになりますのでご了承ください。組み立てに必要な付属の六角レンチと説明書をお付けします。◇自宅（千葉県松戸市）まで来ていただける方は直接引き取り可能ですその場合は4,800円でお譲りいたしますので購入前にコメントください

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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