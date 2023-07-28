最安値級価格 820 こまc様専用　しじら織ワンピース　反物使用　※浴衣リメイクワンピース ロングワンピース

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RHvintageオーバーオールスカート
※平日は、仕事をしているため
collectif vintage ワンピース/ふりふ ピエロ半幅帯のセット
空き時間、週末に作製してます
ラペルラシルクロングワンピースサイズ4新品
※注意、オーダーになりますので
★美品 ローラアシュレイ マキシ丈ワンピース シフォン エンボス 花柄 絹混 L
製作開始してからの、キャンセル
TOCCA HOLLY ワンピース ジャケット セットアップ
返却はお受け致しません
searoomlynn ワンピース S
着丈 ※参考 着丈117㎝
【新品タグ付き】アダムエロペ 2wayキーネックジャンパースカート
私が身長156㎝でくるぶしぐらい
趣味はOL様専用 uk10
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ダイアグラム ロング丈ワンピース 松屋限定
ヒップ 裾幅 80㎝ 平置き
celford プリーツカラーワンピース
生地幅によって違います。
KAN様専用♡LEJA-2WAYパフスリーブマーメイドワンピースロングドレス
ウエスト位置 バストより（昨年タイプ）
QutieFrash ミリタリーロングチュニック
ウエストよりは、＋4㎝
Paul Smith BLACK レディース ワンピース 花柄 総柄 Mサイズ
※袖タックワンピース ジャンバースカートは
美品◆niana 刺繍レース切り替えプリーツロング結婚式ワンピースドレス
ウエストよりです
ピンクハウス・ドットチュールエプロンドレス
《新品未使用✨》HARE ソデプリーツキリカエワンピース ◆
◉ラグラン袖 L•LL / M•L 5750円
ミナペルホネン siipi ネウトラーリ ワンピース
半袖タイプ（肘上）平置き20㎝
タグ付き新品 リネンキャンバスノースリーブワンピ
五分丈タイプ（肘下）袖口紐あり※紐無可
定価￥37400【新品・タグあり】フレームワーク パッチワークプリントワンピース
袖口 平置き23㎝
美品♡ケイトスペード ニューヨーク ロングワンピース フリル 緑 ドット S
サイズ
SNIDEL、スナイデル、ボリュームイレヘムワンピース、ホワイト、0.Sサイズ
L•LL
EPOCA 黒地にブルー ロングワンピース サイズ40
身幅 脇下60㎝ 平置き
クラネ CURTAIN LACE FLARE CUFF ONE PIECE
ウエスト切替 56㎝
【美品】BLUE LABEL CRESTBRIDGE ロング パーカワンピース
M•L
【PERVERZE】パーバーズNarrow Long Dress / Black
身幅 脇下55㎝ 平置き
アンミヌ リバーシブルワンピース
ウエスト切替 52㎝
❤限定1点❤ カットソーフレアワンピース ブラック フリー
M
6/30限定新品SLOBEIENAボリュームスリーブリネンワンピース36イエロー
身幅 脇下50㎝ 平置き
極美品 ハーリップトゥBon Voyage Belted Long Dress
ウエスト切替 48㎝
ChristianDior ワンピース
セシリーバンセン定価16万円EsmeDressドレスワンピースティアードフリル
◉フレンチワンピース 4750円
完売 ENFOLD エンフォルド ワンピース ドレス ダークグリーン
サイズ
AMERI / LACE LAYERED SHIRT DRESS
L•LL
スタンドカラー袖ボリュームワンピース
身幅 脇下57㎝ 平置き
シビラ シャンタンロングワンピース & コサージュ サテン リボン ピンク
ウエスト切替 56㎝
ローズティアラ✨マルチカラーピンク系♡ボーダーストライプワンピース 大きいサイズ
袖ぐり 41㎝ フレンチ袖
ダントン バンドカラー プルオーバーワンピース オフホワイト
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素材の可愛いキャミワンピース Tシャツセット
身幅 脇下53㎝ 平置き
The Virgnia ザヴァージニア ワンピース レース
ウエスト切替 52㎝
美シルエット♡ラルフローレン♡ シンプルシャツドレス
袖ぐり 41㎝ フレンチ袖
❣️人気新作 新品 LKBennett 2色ロングワンピース
※フレンチフリルスリーブ追加 1000円
PUBLIC TOKYO エンブロイダリーストライプワンピース
※カシュクール 追加 1000円
ナチュラルビューティーベーシック ブラッシュプリントリボンタイワンピース
※カシュクール巻きスカート風 追加1500円
お値下げ！GYMPHLEX / コットンポプリン プルオーバーシャツワンピース
アプワイザーリッシェ レイヤード 2wayワンピース M
◉ジャンバースカート 5480円 ※410
mame kurogouchi Flared Hole Dress ホールドレス
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ワンダフルワールドのギンガムチェックフードロングワンピース！5月末までお値引き
袖ぐりは、大きめにしてます
【新品】M&KYOKO 佐藤繊維 ロングワンピース
ウエストタックプリーツ
louren volume summer dress
スカート裾 反物幅6枚分
abel 様専用MYLAN マイランカラーブロックシルクドレス ラップワンピース
新品＜HYKE＞LI マキシ ワンピース
◉ ラグラン袖に袖口プリーツタック5980円 ※420
6/29まで取り置き セルフォード ベルト付 デニムワンピース
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るあ様 ピンクハウス セットアップ ブラウス スカート ピコフリル くるみボタン
スカート裾 反物幅6枚分
2Way Eyelet Lace Summer Dress
【本日限定値下げ】Ron Herman Gather Dress ブラック
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ヘルムートラング 【ツーウェイ】ロングジレ/ラップワンピース
深め 喉の窪みから7〜8㎝前後
タグ付き☆ヨーコチャン ショルダーボリュームドレス ブラック 38
中 深めより−1.5
良品✨エトロ ETRO Vネックワンピース 長袖 総柄 ロング フレア 40
浅め 深めより-2.5㎝ 鎖骨は隠れません
AMBERGLEAM Art Knit Dress / YELLOW PLAID
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アドーア シャーベットニットワンピース【新品同様】アドーア ニットワンピース
※みや古染可 追加1000円
2点おまとめ✨ケイタマルヤマ＆FENDI ホルターネックロングワンピース 総柄
みや古染で染めます。
未使用級✨最高級赤タグ✨シビラ ロングワンピース シルク100 ベルト ドット
仕上がりは、白地は柿渋の用な茶色
大人気即完売【最新デザイン】タックカラーシャツワンピース
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※箱ポケット 300円
フラワー刺繍レース 切り替えプリーツロングパーティドレス
※シームポケット 300円 1個
新品 velnica ヴェルニカ ワンピース
※五分丈から七分丈に変更 300円
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★フレイアイディー★ワンピース★宮殿スタイル★黄色★花柄★FRAYI.D★
※生地によっては、追加料金有
FRAYID フレイアイディー タックウエストシャツワンピース 0サイズ
※ウエストギャザーをタックに変更 500円
Vintage インド綿 ワンピース
※パッチワーク仕上げ 2000円
CAMILA FLARE DRESS ホワイト
#RENA×2
フレイアイディー ヴァルファールレースワンピース
商品の情報
|商品のサイズ
|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用
【新品未使用】最終価格！！EmiriaWiz ショルダーリボンワンピース
【美品】エムズグレイシー ワンピース 42
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※平日は、仕事をしているため 空き時間、週末に作製してます※注意、オーダーになりますので製作開始してからの、キャンセル返却はお受け致しません着丈 ※参考 着丈117㎝ 私が身長156㎝でくるぶしぐらい共通ヒップ 裾幅 80㎝ 平置き 生地幅によって違います。ウエスト位置 バストより（昨年タイプ） ウエストよりは、＋4㎝ ※袖タックワンピース ジャンバースカートは ウエストよりです◉ラグラン袖 L•LL / M•L 5750円半袖タイプ（肘上）平置き20㎝五分丈タイプ（肘下）袖口紐あり※紐無可袖口 平置き23㎝サイズ L•LL身幅 脇下60㎝ 平置き ウエスト切替 56㎝M•L身幅 脇下55㎝ 平置き ウエスト切替 52㎝M身幅 脇下50㎝ 平置き ウエスト切替 48㎝◉フレンチワンピース 4750円サイズ L•LL身幅 脇下57㎝ 平置き ウエスト切替 56㎝袖ぐり 41㎝ フレンチ袖M•L身幅 脇下53㎝ 平置き ウエスト切替 52㎝袖ぐり 41㎝ フレンチ袖※フレンチフリルスリーブ追加 1000円※カシュクール 追加 1000円※カシュクール巻きスカート風 追加1500円◉ジャンバースカート 5480円 ※410 ◉2wayジャンバースカート5780円※710袖ぐりは、大きめにしてますウエストタックプリーツスカート裾 反物幅6枚分◉ ラグラン袖に袖口プリーツタック5980円 ※420ウエストタックプリーツスカート裾 反物幅6枚分※襟ぐり 深め 喉の窪みから7〜8㎝前後 中 深めより−1.5 浅め 深めより-2.5㎝ 鎖骨は隠れません =オプション=※みや古染可 追加1000円 みや古染で染めます。 仕上がりは、白地は柿渋の用な茶色※箱ポケット 300円※シームポケット 300円 1個※五分丈から七分丈に変更 300円※長袖 600円※生地によっては、追加料金有※ウエストギャザーをタックに変更 500円※パッチワーク仕上げ 2000円#RENA×2
商品の情報
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|FREE SIZE
|商品の状態
|新品、未使用