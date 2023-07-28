最安値級価格 820 こまc様専用　しじら織ワンピース　反物使用　※浴衣リメイクワンピース ロングワンピース

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

RHvintageオーバーオールスカート

※平日は、仕事をしているため

collectif vintage ワンピース/ふりふ ピエロ半幅帯のセット

空き時間、週末に作製してます

ラペルラシルクロングワンピースサイズ4新品

※注意、オーダーになりますので

★美品 ローラアシュレイ マキシ丈ワンピース シフォン エンボス 花柄 絹混 L

製作開始してからの、キャンセル

TOCCA HOLLY ワンピース ジャケット セットアップ

返却はお受け致しません

searoomlynn ワンピース S

着丈 ※参考 着丈117㎝

【新品タグ付き】アダムエロペ 2wayキーネックジャンパースカート

私が身長156㎝でくるぶしぐらい

趣味はOL様専用 uk10

共通

ダイアグラム ロング丈ワンピース 松屋限定

ヒップ 裾幅 80㎝ 平置き

celford プリーツカラーワンピース

生地幅によって違います。

KAN様専用♡LEJA-2WAYパフスリーブマーメイドワンピースロングドレス

ウエスト位置 バストより（昨年タイプ）

QutieFrash ミリタリーロングチュニック

ウエストよりは、＋4㎝

Paul Smith BLACK レディース ワンピース 花柄 総柄 Mサイズ

※袖タックワンピース ジャンバースカートは

美品◆niana 刺繍レース切り替えプリーツロング結婚式ワンピースドレス

ウエストよりです

ピンクハウス・ドットチュールエプロンドレス



《新品未使用✨》HARE ソデプリーツキリカエワンピース ◆

◉ラグラン袖 L•LL / M•L 5750円

ミナペルホネン siipi ネウトラーリ ワンピース

半袖タイプ（肘上）平置き20㎝

タグ付き新品 リネンキャンバスノースリーブワンピ

五分丈タイプ（肘下）袖口紐あり※紐無可

定価￥37400【新品・タグあり】フレームワーク パッチワークプリントワンピース

袖口 平置き23㎝

美品♡ケイトスペード ニューヨーク ロングワンピース フリル 緑 ドット S

サイズ

SNIDEL、スナイデル、ボリュームイレヘムワンピース、ホワイト、0.Sサイズ

L•LL

EPOCA 黒地にブルー ロングワンピース サイズ40

身幅 脇下60㎝ 平置き

クラネ CURTAIN LACE FLARE CUFF ONE PIECE

ウエスト切替 56㎝

【美品】BLUE LABEL CRESTBRIDGE ロング パーカワンピース

M•L

【PERVERZE】パーバーズNarrow Long Dress / Black

身幅 脇下55㎝ 平置き

アンミヌ リバーシブルワンピース

ウエスト切替 52㎝

❤限定1点❤ カットソーフレアワンピース ブラック フリー

M

6/30限定新品SLOBEIENAボリュームスリーブリネンワンピース36イエロー

身幅 脇下50㎝ 平置き

極美品 ハーリップトゥBon Voyage Belted Long Dress

ウエスト切替 48㎝

ChristianDior ワンピース



セシリーバンセン定価16万円EsmeDressドレスワンピースティアードフリル

◉フレンチワンピース 4750円

完売 ENFOLD エンフォルド ワンピース ドレス ダークグリーン

サイズ

AMERI / LACE LAYERED SHIRT DRESS

L•LL

スタンドカラー袖ボリュームワンピース

身幅 脇下57㎝ 平置き

シビラ シャンタンロングワンピース & コサージュ サテン リボン ピンク

ウエスト切替 56㎝

ローズティアラ✨マルチカラーピンク系♡ボーダーストライプワンピース 大きいサイズ

袖ぐり 41㎝ フレンチ袖

ダントン バンドカラー プルオーバーワンピース オフホワイト

M•L

素材の可愛いキャミワンピース Tシャツセット

身幅 脇下53㎝ 平置き

The Virgnia ザヴァージニア ワンピース レース

ウエスト切替 52㎝

美シルエット♡ラルフローレン♡ シンプルシャツドレス

袖ぐり 41㎝ フレンチ袖

❣️人気新作 新品 LKBennett 2色ロングワンピース

※フレンチフリルスリーブ追加 1000円

PUBLIC TOKYO エンブロイダリーストライプワンピース

※カシュクール 追加 1000円

ナチュラルビューティーベーシック ブラッシュプリントリボンタイワンピース

※カシュクール巻きスカート風 追加1500円

お値下げ！GYMPHLEX / コットンポプリン プルオーバーシャツワンピース



アプワイザーリッシェ レイヤード 2wayワンピース M

◉ジャンバースカート 5480円 ※410

mame kurogouchi Flared Hole Dress ホールドレス

◉2wayジャンバースカート5780円※710

ワンダフルワールドのギンガムチェックフードロングワンピース！5月末までお値引き

袖ぐりは、大きめにしてます

【新品】M&KYOKO 佐藤繊維 ロングワンピース

ウエストタックプリーツ

louren volume summer dress

スカート裾 反物幅6枚分

abel 様専用MYLAN マイランカラーブロックシルクドレス ラップワンピース



新品＜HYKE＞LI マキシ ワンピース

◉ ラグラン袖に袖口プリーツタック5980円 ※420

6/29まで取り置き セルフォード ベルト付 デニムワンピース

ウエストタックプリーツ

るあ様 ピンクハウス セットアップ ブラウス スカート ピコフリル くるみボタン

スカート裾 反物幅6枚分

2Way Eyelet Lace Summer Dress



【本日限定値下げ】Ron Herman Gather Dress ブラック

※襟ぐり

ヘルムートラング 【ツーウェイ】ロングジレ/ラップワンピース

深め 喉の窪みから7〜8㎝前後

タグ付き☆ヨーコチャン ショルダーボリュームドレス ブラック 38

中 深めより−1.5

良品✨エトロ ETRO Vネックワンピース 長袖 総柄 ロング フレア 40

浅め 深めより-2.5㎝ 鎖骨は隠れません

AMBERGLEAM Art Knit Dress / YELLOW PLAID



mame V-Neck Tucked Wool Dress

=オプション=

アドーア シャーベットニットワンピース【新品同様】アドーア ニットワンピース

※みや古染可 追加1000円

2点おまとめ✨ケイタマルヤマ＆FENDI ホルターネックロングワンピース 総柄

みや古染で染めます。

未使用級✨最高級赤タグ✨シビラ ロングワンピース シルク100 ベルト ドット

仕上がりは、白地は柿渋の用な茶色

大人気即完売【最新デザイン】タックカラーシャツワンピース



【美品】エンフォルド ENFOLD DRESS ロングシャツワンピース コットン

※箱ポケット 300円

フラワー刺繍レース 切り替えプリーツロングパーティドレス

※シームポケット 300円 1個

新品 velnica ヴェルニカ ワンピース

※五分丈から七分丈に変更 300円

3wayシフォンボレロ&レースキャミドレス

※長袖 600円

★フレイアイディー★ワンピース★宮殿スタイル★黄色★花柄★FRAYI.D★

※生地によっては、追加料金有

FRAYID フレイアイディー タックウエストシャツワンピース 0サイズ

※ウエストギャザーをタックに変更 500円

Vintage インド綿 ワンピース

※パッチワーク仕上げ 2000円

CAMILA FLARE DRESS ホワイト

#RENA×2

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ※平日は、仕事をしているため 空き時間、週末に作製してます※注意、オーダーになりますので製作開始してからの、キャンセル返却はお受け致しません着丈 ※参考 着丈117㎝ 私が身長156㎝でくるぶしぐらい共通ヒップ 裾幅 80㎝ 平置き 生地幅によって違います。ウエスト位置 バストより（昨年タイプ） ウエストよりは、＋4㎝ ※袖タックワンピース ジャンバースカートは ウエストよりです◉ラグラン袖 L•LL / M•L 5750円半袖タイプ（肘上）平置き20㎝五分丈タイプ（肘下）袖口紐あり※紐無可袖口 平置き23㎝サイズ L•LL身幅 脇下60㎝ 平置き ウエスト切替 56㎝M•L身幅 脇下55㎝ 平置き ウエスト切替 52㎝M身幅 脇下50㎝ 平置き ウエスト切替 48㎝◉フレンチワンピース 4750円サイズ L•LL身幅 脇下57㎝ 平置き ウエスト切替 56㎝袖ぐり 41㎝ フレンチ袖M•L身幅 脇下53㎝ 平置き ウエスト切替 52㎝袖ぐり 41㎝ フレンチ袖※フレンチフリルスリーブ追加 1000円※カシュクール 追加 1000円※カシュクール巻きスカート風 追加1500円◉ジャンバースカート 5480円 ※410 ◉2wayジャンバースカート5780円※710袖ぐりは、大きめにしてますウエストタックプリーツスカート裾 反物幅6枚分◉ ラグラン袖に袖口プリーツタック5980円 ※420ウエストタックプリーツスカート裾 反物幅6枚分※襟ぐり 深め 喉の窪みから7〜8㎝前後 中 深めより−1.5 浅め 深めより-2.5㎝ 鎖骨は隠れません =オプション=※みや古染可 追加1000円 みや古染で染めます。 仕上がりは、白地は柿渋の用な茶色※箱ポケット 300円※シームポケット 300円 1個※五分丈から七分丈に変更 300円※長袖 600円※生地によっては、追加料金有※ウエストギャザーをタックに変更 500円※パッチワーク仕上げ 2000円#RENA×2

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

フレイアイディー ヴァルファールレースワンピース【新品未使用】最終価格！！EmiriaWiz ショルダーリボンワンピース【美品】エムズグレイシー ワンピース 42