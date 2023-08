売れ筋介護用品も！ メタリカ　ヴィンテージ tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

メタリカ METALLICA

古着屋にて購入

程よくフェード、プリントのひび割れがあり

着丈 77

身幅 60

肩幅 57

袖丈 22

ワンオクTAKA、ジェリーロレンゾ着用

PUSHEAD

REBEL

陰陽 スカル

giant

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド メタリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メタリカ METALLICA90s tシャツ古着屋にて購入程よくフェード、プリントのひび割れがあり着丈 77身幅 60 肩幅 57袖丈 22 ワンオクTAKA、ジェリーロレンゾ着用PUSHEADREBEL陰陽 スカルgiant

