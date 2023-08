ご覧頂きありがとうございます♪

サイズや状態など説明、画像などを良くご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

分からない事ばお気軽にコメント下さい(*^^*)

○アイテム

【 MAURO GOVERNA 】

バッグ トートバッグ BORSA 6306TP

ルスティカーフ カーフレザー 青みピンク

袋等の付属品なし

○サイズ

サイズ感に関してはお手持ちの物と比べて頂けると幸いです。

タテ 約24cm

ヨコ 約31〜40cm

マチ 約13cm

持ち手高さ 約17.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

○状態

チャームプレートややくもり、小傷ございます。

持ち手付け根付近、薄っすら汚れございますが大きく目立つ程では無いかと思います。

その他特に目立った汚れや傷、スレ・角スレ、破れや剥がれ、割れやベタ付き、匂い等無くまだまだお使い頂けると思います。

*基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

○カラー

青みピンク

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※ 某大手ブランド中古ショップにて購入をし、真贋鑑定済み商品でございます。

お気軽にコメント下さい^o^

USEDのため神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

