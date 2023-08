バイクグッズメーカーのTRICK STAR社のリュックサックです。

THE NORTH FACE SHUTTLE DAYPACK SLIM 美品

サイズはW28×H39×D9、重さは約1.1㎏と軽量です。

VESSEL WORKSHOP



Cote&Ciel Nile ナイル

以下は同社の説明文です。

モンブラン エクストリーム 2.0 バックパック

↓

新品 Darwin ダーウィン リュックサック A4サイズ収納可 通勤 通学

ツーリングは勿論、通勤、通学、ビジネスバッグとして多目的に使用可能。

マットナイロンxレザー・バックパック DECADE(No-00400N)

軽量ながら撥水性、耐久性に優れた素材。色はポリカブラックを採用。

Sサイズ新品コムデギャルソンオムプリュス バックパック リュック サカナクション

素材:210D RIP×ポリカーボネート

ウォントレスエッセンシャル WANT LES ESSENTIELS バッグパック



Supreme Backpack Black 18FW

本素材はパラシュートにも使用される軽量かつ丈夫なリップストップナイロンにポリカーボネイトコーティングを施しました。

【未使用】PORTERバックパックCasely Hayford BARNEYS

その性能は従来のPCVコーティングに比べ約2倍以上の耐摩擦力があり、

【レア】Monster energy モンスター リュック バックパック 希少

耐久、防水性にも優れている高機能素材となっています。

ブリーフィング/別注/リュック/デジカモ/2way/バッグ/迷彩/コラボ/限定



ブリストル NEW ERA バックパック

バッグ側部には内部とつながるUSBケーブルを装着。携帯電話の充電、接続も背負いながら可能。

ノースフェイス Shuttle Daypack 最終値下げ‼️



Cote & Ciel ISAR

胸には小型ポーチを取り付け、小物、携帯を収納可能。バイク乗りには必須の胸、腰ベルトを採用。

新品 ChristianLouboutin 2way Backpack 迷彩柄



BEAMS BOY ARC'TERYX / MANTIS26☆人気アークテリクス

内部も収納スペースを3段+αと多く取り入れ、これ1つであなたのすべてを収納可能。

【美品】ザ・ノースフェイス CHUGACH 25 BOARD チュガッチ

定価:20,680円

未使用品 MYSTERY RANCH 【アーバンアサルト】21L BLACK



ペッレモルビダ PELLE MORBIDA バックパック トープ

こちらに詳細の説明が載っています。

MYSTERY RANCH バックパック 2DAY ASSAULT S/M

https://www.trickstar.jp/products_news/3855

【美品】トゥミ リュックサック TUMI アルファスリー



creative drug store リュック バッグパック

先月イベントにていただいたものですが、使用する機会がないため出品しました。

アークテリクス アロー22

箱等はないため、別の包装でお送りします。

ハイセ@プロフ必読様専用 オフハウス バックパック



サイラス リュック

新品未使用品で商品自体は奇麗ですが、すでに箱・ビニールから出された状態でいただいたので、その点をご理解・ご了承のうえ、ご購入をお願いします。

ラコステ リュック ネイビー



KATSUYUKI KODAMAリュック 定価47300円 レアカラー

個人的には結構オシャレで、ビジネスユースでも全然問題なく使えると思います。バイク用で使うにはもったいない?くらいの製品かと思います。

キャリーケース★ハリウッドランチマーケット



Joker様専用【美品】ルイヴィトン リュック モノグラム

もちろん、説明文にもあるように防水対策もされているので、バイクで使用してもカッコいいですし、女性にも使いやすいと思います。

【 MONOLITH 】BACKPACK PRO M Black



HUF ハフ MISSION BACKPACK BAG

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

バイクグッズメーカーのTRICK STAR社のリュックサックです。サイズはW28×H39×D9、重さは約1.1㎏と軽量です。以下は同社の説明文です。↓ツーリングは勿論、通勤、通学、ビジネスバッグとして多目的に使用可能。軽量ながら撥水性、耐久性に優れた素材。色はポリカブラックを採用。素材:210D RIP×ポリカーボネート本素材はパラシュートにも使用される軽量かつ丈夫なリップストップナイロンにポリカーボネイトコーティングを施しました。その性能は従来のPCVコーティングに比べ約2倍以上の耐摩擦力があり、耐久、防水性にも優れている高機能素材となっています。バッグ側部には内部とつながるUSBケーブルを装着。携帯電話の充電、接続も背負いながら可能。胸には小型ポーチを取り付け、小物、携帯を収納可能。バイク乗りには必須の胸、腰ベルトを採用。内部も収納スペースを3段+αと多く取り入れ、これ1つであなたのすべてを収納可能。定価:20,680円こちらに詳細の説明が載っています。https://www.trickstar.jp/products_news/3855先月イベントにていただいたものですが、使用する機会がないため出品しました。箱等はないため、別の包装でお送りします。新品未使用品で商品自体は奇麗ですが、すでに箱・ビニールから出された状態でいただいたので、その点をご理解・ご了承のうえ、ご購入をお願いします。個人的には結構オシャレで、ビジネスユースでも全然問題なく使えると思います。バイク用で使うにはもったいない?くらいの製品かと思います。もちろん、説明文にもあるように防水対策もされているので、バイクで使用してもカッコいいですし、女性にも使いやすいと思います。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

BRIEFING フレイター アサルト パッカー 定価66,000円新品☆ノースフェイス スタンダード STD Duffel 42L【美品】ノースフェイス ホットショットDIESEL ディーゼル リュックサックデサントオルテライン リュック ポーター Porter デサント オルテライン極美品 エースジーン リュック 2way ビジネス A4収納 PC収納 大容量SupremeJUNYA WATANABE Patchwork Backpack超希少 Wtaps × Helly hansen バックパック リュック