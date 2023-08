新版 エンポリオアルマーニ　Tシャツ　サイズM Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

エンポリオアルマーニ Tシャツ サイズM

ストレッチがきいてます。

肩幅 約38センチ

身幅 約42センチ

着丈 約62センチ

綿92% ポリウレタン8%

全ての商品、直営店 正規店で私自身が購入した本物になりますので、ご安心下さい。

素人検品、自宅保管になります。

中古品に関しましては、しっかり検品しているつもりではありますが細かい見落とし等あるかもしれません。あくまでも素人検品、中古品とご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

新品同様の物をお探しの方はご遠慮下さい。

また、新品未使用品に関しましても一定期間自宅保管している物もございますのである程度の経年劣化、その点もご理解下さる方のご購入をお願いしております。

新品 中古どちらに関しましても細かい事を気にされる方、神経質な方はご遠慮下さい。

ブランド品の返品交換はすり替え防止の為、お断りさせて頂きます。

ご購入後の配送中による彼損、水漏れ

紛失等のトラブル等は一切責任を負いかねますので、直接メルカリ事務局にご連絡下さい。

梱包はなるべくコンパクトに配送させて頂きますので、ヨレ、シワなどはご了承願います。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Vネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 未使用に近い

