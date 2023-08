豪奢な ❤極美品❤Canon❤一眼レフカメラ フルサイズ 6D ダブルレンズ❤ デジタルカメラ

ご覧いただきありがとうございます!

サンヨー Xacti ザクティ デジカメ DMX-CA100 2011年製

yumeカメラです!!

#便利なダブルズーム

ご覧いただきありがとうございます!yumeカメラです!!即購入OK☆お気軽にご質問ください☆⭐【特徴】⭐Canon EOS フルサイズ一眼レフカメラ!6D ダブルレンズセットです(^^)フルサイズデビューしちゃいましょう〜〜!!フルサイズセンサー搭載本格一眼レフ♪驚異の2,020万画素の超高画質♪Wi-Fi対応の無線LAN機能を内蔵♪すぐスマホに飛ばせます✨近くも遠くも撮影できるダブルレンズもできます(^^)⭐【おすすめポイント】⭐○フルサイズセンサー搭載本格一眼レフ♪○驚異の2,020万画素の超高画質♪○Wi-Fi対応の無線LAN機能を内蔵♪○SDカード付きなのでお届け日から撮影やWi-Fiが出来ます♪○全国送料無料♪⭐【商品状態】⭐★本体★多少のスレなどありますがきれいな状態でまだまだお使いできます!★レンズ★レンズ内、多少のほこりなどありますが撮影に影響なく、カビやくもりないクリアなレンズです!★動作★AF OK!フラッシュ等もOK!安心してお使いできます♪⭐【お届け物】⭐■カメラ本体/ボディキャップ■レンズ ①18-55mm/前後キャップ②55-200mm/前後キャップ■バッテリー■充電器■ストラップ⭐【おまけ】⭐■フォトアルバム■マイクロファイバークロス■ブロアー■ライトニングカードリーダー■SDカード※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承ください。ほかにも多数カメラを出品していますので、是非ご覧になっていってくださいね❤↓#yumeカメラ最後までご覧いただきありがとうございました!#便利なダブルズーム

