PUMA×ATMOS SLIPSTREAM LEOPARD

「PUMA SLIPSTREAM」に新たなギミックを加えた、 「PUMA SLIPSTREAM MID MIJ “THE BEAST”」のatmos別注モデルが国内atmos限定で登場。

1988年に発売されたオリジナルのパターンを継承し、 MADE IN JAPANで復刻した本作は、 職人が厳選した姫路レザーの質感、 アニマル柄に使用されたハラコ素材は、 最高峰のクオリティとして仕上がっています。

*27cm

*ブラック×レオパード

*2回着用

ナイキやアディダス、ニューバランスが好きな方にもおすすめです^ ^

状態はいいですが、素人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド プーマ 商品の状態 未使用に近い

