3.1 PHILLIP LIMのテーパードパンツです。

エストネーション六本木店にて購入しました。

Tシャツや、ノースリーブ、ブラウスでも素敵です。

ボトムにポイントがありますので、トップスはシンプルに秋はノースリーブにジャケット、サンダル、ヒールでも可愛いです♡デザインがほんとに美しい!!

すごく素敵なのですが、サイズアウトの為出品します。

サイズ 2

定価 50000円オーバーです。

素材 シルク100%

新品未使用

あくまでも自宅保管になりますのでご了承の上お買い求め下さいませ。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド スリーワンフィリップリム 商品の状態 新品、未使用

3.1 PHILLIP LIMのテーパードパンツです。エストネーション六本木店にて購入しました。Tシャツや、ノースリーブ、ブラウスでも素敵です。ボトムにポイントがありますので、トップスはシンプルに秋はノースリーブにジャケット、サンダル、ヒールでも可愛いです♡デザインがほんとに美しい!!すごく素敵なのですが、サイズアウトの為出品します。サイズ 2定価 50000円オーバーです。素材 シルク100%新品未使用あくまでも自宅保管になりますのでご了承の上お買い求め下さいませ。宜しくお願い致します。

