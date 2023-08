昨年購入した、chisakiの人気シリーズkirikuです。

chisakiの帽子は販売数が少なく、こちらも直ぐに完売となったカラーでした。

日差しが気になり始める今からの季節にオススメです。繊細な柄が他には無い素敵な帽子です。

ベロアの特製の紐もこだわりが詰まっています。

今季も同素材で似たような帽子が販売されていますが、既に完売になっています。

ご参考になさって下さい。

新品未使用タグ付き

カラー ナチュラル

定価よりもお安くしてますので、値下げ不可。

宜しくお願いします。

商品説明

デッドストックの存在感ある繊細な柄が魅力の 帽子。

バゲットハットに台座をつけることで被り心地 が安定するように工夫しました。

風も抜け、 落ちる影も美しい上品な印象です。

コンパクトな形なので、 バランスも取りやすく、シンプルなコーディネートやモードなスタ イルにもぴったりです。 リボンは細いベロア で、繊細な柄がより引き立ちます。

素材のケンマ草は麻の一種で、軽やかで涼しげ ですが上品な光沢があり、 美しい編み柄が目を引く夏の帽子です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

