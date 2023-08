■商品名

魂ウェブ商店 EVA-02 2020 メタルビルド エヴァンゲリオン 2号機

- サイズ:全高約70mm/280mm

- 発売日:2022年8月

- 購入先:メディコム・トイ(MEDICOM TOY)のオンラインショップ

- 保管方法:暗所にて保管(日焼け等なし)

- 状態:新品・未開封

■Memo

- BE@RBRICK Evangelion (Released month: October, 2022)

- Rare item due to made-to-order production

- New in Package

- How to get: Purchased at a Medicom Toy official store

━━━━━━━━━━

ご購入前に

━━━━━━━━━━

- すり替え防止のため、お写真は複数撮りためております。

- また発送時は、梱包前・梱包後も含めお写真・動画を撮る予定です。

- ご購入前に写真で確認いただき、納得の上、ご購入をお願いいたします。

━━━━━━━━━━

発送

━━━━━━━━━━

- プチプチに包んで、らくらくメルカリ便(宅急便)で発送予定

- 発送タイミングの目安:日中(発送までの日数は、『商品の情報』をご覧ください)

商品の情報 ブランド ベアブリック 商品の状態 新品、未使用

