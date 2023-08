【絶品】 レア★Mamamoo 廃盤 フィイン Soar アルバム K-POP/アジア

廃盤 レア★Mamamoo フィイン アルバム Soar

2019年に発売された、ママム フィインのセカンド ソロアルバムです。

発売当時も在庫不足で中々手に入らなかったものです。

現在は廃盤になってます。

①CD

②フォトブック(64ページ、オールカラー)

③フォトチケット

④外箱

⑤フィインの絵

⑥展示用ミニイーゼル

+ご希望の方にはおまけでシールやトレカなど、フィインのグッズをお付けします!♡

(あくまでおまけとお考え下さい。)

以上の全て付いている構成になります。

3枚目のようにフィインの絵をミニイーゼルで飾っておける構成になってます。

在庫は1点限りです。

あくまで素人保管ですので、神経質な方は購入をご遠慮下さい。

受け取った時から箱の底に若干シワ?が入ってます。画像をご確認下さい。

お値下げはご遠慮下さい。

即購入大歓迎です♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

