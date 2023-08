⬜︎サイズ L

身幅 約51cm

着丈 約68cm

肩幅 約56cm

袖丈 約20cm

(素人採寸のため多少の誤差はご容赦下さい)

※その他、画像で判断してください

⬜︎発送方法

レターパックプラス等で発送

お問合せ番号をお伝え致します

高木完→藤原ヒロシ→高橋盾→NIGOの順に

猿顔プリント、入手困難!超貴重、希少!

約1997年頃 高橋盾、NIGOのNOWHEREオリジナル

ブランドLAST ORGY 2 の歴史的な名作Tシャツ!

あくまでもUSEDですので神経質な方は

入札をお控えください

※大切に着用しておりました。経年に対して状態は良い方です

あくまでもUSEDです、神経質な方は入札をお控えください、NCNRでよろしくお願いします

柄・デザイン···プリント

カラー···ホワイト

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 やや傷や汚れあり

