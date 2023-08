【ご予約品】 STREET ADIDAS×DOVER MARKET 27.5cm スタンスミス スニーカー

ADIDAS×DOVER STREET MARKETの限定コラボモデル、STAN SMITH DSMです。

型番:FX1152

正規販売店で購入した新品未使用品で、サイズはUS9.5の27.5cmです。

カラーはFTWWHT/FTWWHT/CBLACKで、フルグレインレザーです。

ご希望であれば納品書もしくは購入明細書をお付けできます。

確実に正規品ですのでご安心ください。

ご購入いただく前に必ずコメントをお願い致します。

ADIDAS×DOVER STREET MARKETの限定コラボモデル、STAN SMITH DSMです。型番:FX1152正規販売店で購入した新品未使用品で、サイズはUS9.5の27.5cmです。カラーはFTWWHT/FTWWHT/CBLACKで、フルグレインレザーです。ご希望であれば納品書もしくは購入明細書をお付けできます。確実に正規品ですのでご安心ください。ご購入いただく前に必ずコメントをお願い致します。ADIDASアディダスORIGINALSオリジナルスDOVER STREET MARKETDSMドーバーストリートマーケットSTAN SMITHスタンスミスWHITEホワイト白LEATHERレザー本革CITY SERIESシティ シリーズ都市シリーズATHENアテネLONDONロンドンDUBLINダブリンBERLINベルリンMUNCHENミュンヘンHAMBURGハンブルグHANDBALLハンドボールSPEZIALスペツィアルBERMUDAバミューダGAZELLEガゼルガッツレーCAMPUSキャンパスSAMBA OGサンバTOBACCOタバコ

