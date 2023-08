大特価放出！ BEATING HEART スカート　2022 ロングスカート

BEATING HEART 2022

国内セレクトショップ店舗にて購入しました正規品です。

レーヨンを使用したジョーゼット素材ですので広がりすぎず落ち感のある女性らしいラインです。

合わすitemで色んな着こなしシーズンレスで着回しが楽しめます。

税込価格 ¥ 42,900

2度ほど着用

個人目線ですが目立つ汚れツレ等はみられませんので比較的キレイなお品かと思います。

あくまでもusedですので完璧な状態をお望みの方、神経質な方はご遠慮下さい。

折りたたんで発送させて頂きますので折しわはご了承下さい。

お気軽にお問合せ下さい。宜しくお願い致します(o^―^o)

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

