#amotyshop ←セット割します!他レアキャップ出品中!!

◯商品名

NEW ERA 59FIFTY

ANGELES DODGERS REVERSE LOGO

WORLD SERIES 1988 BLUE

他にない、リバースの希少デザインになります!

◯カラー

ブルー

◯サイズ

7 1/2 (59.6cm)

他のサイズご希望の方はコメントください!

◯状態

新品未使用

〇発送方法

匿名発送!ポスト投函になります^ ^

#即購入OK #MLB #LOSANGELES #DODGERS #ドジャース #LA

#NEW ERA #ニューエラ #59FIFTY

#レアキャップ #amotyshop

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop ←セット割します!他レアキャップ出品中!!◯商品名NEW ERA 59FIFTYANGELES DODGERS REVERSE LOGO WORLD SERIES 1988 BLUE 他にない、リバースの希少デザインになります!◯カラーブルー◯サイズ7 1/2 (59.6cm)他のサイズご希望の方はコメントください!◯状態新品未使用 〇発送方法匿名発送!ポスト投函になります^ ^#即購入OK #MLB #LOSANGELES #DODGERS #ドジャース #LA#NEW ERA #ニューエラ #59FIFTY#レアキャップ #amotyshop

