商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(^^)こちらはm's gracyフラワーxリボン入りボーダージャガードワンピースお花・リボンでボーダーを描いたジャガードのドレス纏うだけで気分がアップしそう。♡カラー ブラック 墨黒♡サイズ 42♡定価 46200♡平置きで 身幅約49 ウエスト約41 着丈肩1番上ラインから裾まで約105配送料値上げに伴い低価格維持のために圧縮せずポストインできる商品はポストイン発送させていただいておりますd(^_^o)購入後に時間日付指定承れない場合がございます事前にご相談くださいませまたらくらく→ゆうゆうメルカリ便 ゆうゆう→らくらくメルカリ便時間帯や現在地などにより変更する場合がございます配達のご希望ある場合は必ず購入前にメッセージをお願い致します新品ではございますが、一度購入しております❣️ダメージがないかチェックしておりますが、元々の縫製や、軽微な部分に関しては対応できません。\(//∇//)\返品交換はできませんので、ご質問があればお気軽にコメントくださいね╰(*´︶`*)╯♡

