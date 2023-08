オンラインショップ ・air max plus スニーカー

・NIKE air max terrascape plus ブラックになります。

・完売モデルで公式にもありません。

・2ヶ月ほど前に店舗で買ったのですが履かないっていう点と金欠のために出品させていただきます。

新品未使用ですが、蓋の部分がありません。

ですので、希望の際は別の箱にいれ発送させていただきます。

相場よりは安くさせていただいてます。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

