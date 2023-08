品多く トゥモローランド レーヨンシャツ ドット 水玉 ボーダー ストライプ ブルー 青 ロングワンピース

#Nurebairo でモード系アイテムを中心に販売しております。

:フォロー割り御座います

(一度フォローして頂いた方でもニ回目以降もコメント下さったらお値引致します。)

:商品説明

Tomorrowlandのレーヨンを使ったキレイめシャツです。

大きさの異なるドットやストライプ、ボーダー、ボタンは同じ生地を使ったくるみボタンが使われており1着だけでもインパクトのあるお品です。

光沢のある生地なのでボタンを開けてロングシャツとしても使いまわせるかと思います。

:サイズ

肩幅 45cm

身幅 52.5cm

袖丈 57.5cm

着丈 106.5cm

:素材

レーヨン 100%

モード モノトーン ストリートモード 黒 白 パンク パンクファッション ブラック ホワイト 黒コーデ モード系女子 モード系男子 HARE ZARA EMODA G.V.G.V. snidel STUDIOUS ACNE STUDIOS アンティカ ヨウジヤマモト コムデギャルソン ジョンローレンスサリバン

好きにオススメ。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥモローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

