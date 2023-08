【国内即発送】 Paul Smithボーラーハット ハット

Paul Smith ポール・スミス ボーラーハット

数回着用後、クローゼット保管

羊毛ウール100%

ウォーム感のある素材のハットで上質な風合いが感じられます。裏地もポール・スミスらしい生地です。シンプルなデザインの中にブラウンのリボンとパイピングがアクセントとなり秋冬コーディネイトにお勧めのアイテムです。

色 チャコールブラウン

サイズ フリーサイズ

素材 羊毛 100%

大きく目立った傷や汚れはありませんが

個人宅保管品ですので、些細な状態まで気になる方はご購入をお控え下さい。

光の当たり方によって、色合いが変わる場合があります。

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 未使用に近い

