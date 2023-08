VINTAGE 最初期 のHi sporting GEAR

ベルトデザイン MA-1 ボンバージャケット になります。

デザインが秀逸でとても格好いいです。

Derby ジャケットの様に着ても格好いいかと思います。

1977年に誕生した ワコール × イッセイミヤケのスポーツラインでデザインの良い物は海外でも人気が高く高値で取引されています。

この機会に是非!

==========================

【BRAND】 Wacoal Hi sporting GEAR ワコール ハイスポーティングギア

【COLOR】ダークグレー ブラック 黒 系

【MATERIAL】

【SIZE】 (メンズ程度)

肩幅 ラグラン

身幅約: 63cm

袖丈約: 56cm

着丈約: 65cm

多少の誤差はご了承ください。

サイズ表記は目安としてご参照ください。

大手リサイクルショップにて購入の正規品。

目立つシミや汚れ、ほつれはございません。

あくまでUsed品となりますので、

ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。

==========================

【フォロワーの方】

☑️5000円未満100円引

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑️5000円以上200円引

︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎☑️10000円以上500円引

【まとめ買い】

さらに500円OFFさせていただきます。

是非その他の出品アイテムもご覧ください。

_______________________

#Acnestudios #アクネ #APE #BAPE #APC

#BURBERRY #バーバリー #RalphLauren

#isseymiyake #イッセイミヤケ #ラルフローレン

#NIKE #ナイキ #adidas #アディダス #Champion

#YohjiYamamoto #ヨウジヤマモト #COMOLI #コモリ

#CommedesGarcons #コムデギャルソン

#SUNSEA #サンシー #UNUSED #アンユーズド

#SUPREME #シュプリーム #STUSSY #ステューシー

#VINTAGE #ヴィンテージ #古着 #80s #90s #00s

などの様々な商品を定期的に出品していきます。

お好きな方は是非フォローして下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

