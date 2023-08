豪華 Manson Marilyn マリリンマンソン Tシャツ 1997 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

MARILYN MANSON 1997年 マリリンマンソン Tシャツ

vintage lifeというヴィンテージtを専門に取り扱うショップのポップアップで購入しました。当時のオフィシャルで販売されたものになります。非常に入手困難なアイテムです。

【サイズ】XL

着丈 :77 cm

身幅 :59 cm

肩幅 :55 cm

袖丈 :23 cm

【状態】

Used 目立った傷汚れなし。大きダメージはありません。

【注意事項】

自宅保管の中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

