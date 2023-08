【年間ランキング6年連続受賞】 リデア R9100.R8000専用 ビッグプーリー パーツ

リデア RIDEA RD6C60FBK R9100専用 ビッグプーリー 16T/20T フルセラミックベアリング

商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 未使用に近い

リデア RIDEA RD6C60FBK R9100専用 ビッグプーリー 16T/20T フルセラミックベアリング【商品種類】:ビッグプーリー【メーカー】:RIDEA(リデア)【モデル・型番】:(RD6C60FBK)【定価】:45,000円およそ200km程度使用しました。変速性能も良く足回りが軽くなる事を実感できました。体感ギア1つ分軽くなります。指で軽く回すだけで永遠に回りそうなくらい回転しています。また見た目のインパクトがありバイクの戦闘力がアップします。

