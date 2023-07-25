５５％以上節約 adidas トラックジャケット Mサイズ ジャージ

カラー···オレンジ

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袖丈···長袖

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季節感···春、秋

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■ブランド名：adidas originals

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■アイテム名： BB トラックトップ

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■サイズ表記： M

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着丈(cm)：65.5

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身幅(cm)：56

90s adidas トラックジャケット 古着 トレフォイルロゴ ジャージ

肩幅(cm)：50.5

TMT セットアップ

袖丈(cm)：60

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※平置き採寸

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■カラー： オレンジ ロイヤルブルー

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■素材：コットン52 ポリエステル45

adidas/アディダス/ジャージ/ビンテージ /VENTEX社製/フランス製



GUCCI フローラトラックジャケット

中古品の為ご理解頂ける方のみご購入ください。

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#adidas

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···オレンジ袖丈···長袖季節感···春、秋■ブランド名：adidas originals■アイテム名： BB トラックトップ■サイズ表記： M 着丈(cm)：65.5 身幅(cm)：56 肩幅(cm)：50.5 袖丈(cm)：60※平置き採寸■カラー： オレンジ ロイヤルブルー■素材：コットン52 ポリエステル45中古品の為ご理解頂ける方のみご購入ください。#adidas

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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