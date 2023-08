ID 335

【Needless】トラックパンツ 22aw ナロー Taupe トープ



✨匿名配送、送料無料

✨即購入OK

✨無言購入OK

✨当日か翌日発送

ナロー XS ブラック ブラウン black 5

#古着屋ももちゃんファッションページ

■カラー(柄)/黒系 ブラック

色目は1枚目の写真が近いです^ ^

(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)

■サイズ/ L

【素人平置き採寸】

ウエスト 約40㎝

股上 約28㎝

股下 約74㎝

わたり 約28㎝

裾幅 約21㎝

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。

【素材】

表地

・羊革

裏地

・ポリエステル100%

【商品説明】 韓国製

・JUNの羊革のパンツです❣️

・目立ったシミや汚れなどはありません♪

・羊革なので柔らかいです✨

・裏地もあるので暖かいです❣️

・一点のみですので、よろしければお早めに^ ^

✅もしよかったらこちらもご覧下さい。

#古着屋ももちゃんファッションページ

※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。

※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。

※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

