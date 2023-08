限定版 MOSCHINO ★最新作★新品未使用 スウェット 長袖Tシャツ Ｌ　トレーナー Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

最終値下げいたしました。

29,800円→19,800円

★完全完売品★希少なMOSCHINO スウェット トレーナー★

タグ付き新品未使用!プレゼントにも最適

MOSCHINO UNDER BEAR

スウェット ロンT ホワイト

ユニセックス メンズ レディース

■サイズ:L

■カラー:ブラック

■状態:新品未使用

■備考:完全完売品

胸元のテディベアロゴが存在感を放つ、丸首ラウンドネックの長袖カットソー。

伸縮性のある柔らかな肌触りの素材感が魅力的な長袖Tシャツ。

この機会に是非どうぞ。

※自己紹介文"必ず"お読みください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モスキーノ 商品の状態 新品、未使用

