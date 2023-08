数量は多い ASTRO ASTROAD STAR LIGHT DVD ラキ K-POP/アジア

ASTRO The 2nd ASTROAD to SEOUL STAR LIGHTのDVD です。

こちらは韓国盤なので、日本のデッキでは再生できませんが、リージョンフリーデッキ又はパソコンの設定を変えることで再生できます。日本語字幕もありません。

ご注意下さい。

ランダム品確認後、コレクションとして持っていましたが、グッズ整理のための出品します。

グッズ整理のための出品なので値段交渉は致しかねます。

わかりにくいですが、トレカセットも未開封のものをお付けします。

DVDは未使用です。

素人保存のため、完璧な物をお求め、又は気になる方は御遠慮下さい。

目標金額に到達次第、出品を、取り下げることがあります。御了承下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

