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人気を誇る アトリエ01 k10様専用ヴァレンティノ メタルステッチ スモール エディション ショルダーバッグ

商品の説明

ヴァレンティノのアトリエバッグになります！銀座のヴァレンティノで去年、購入しました！
☆美品☆CELINE セリーヌ　ショルダーバック　Cマカダム　トリオンフ　馬車
下部横幅21㎝上部横幅31㎝高さ19㎝まち8.5㎝になります！素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい！
Areeam ズートピア ニック ショルダーバッグ
ストラップ、ポーチが付属してます！
【超美品】 COACH コーチ　ショルダーバッグ　2way レザー　パイソン
多少の使用感はありますが酷いダメージはありません！3枚目の様に底に少し擦れあります！
トウスTOUSパンチングベアーショルダーバッグLeissa　ネイビー
神経質な方はご遠慮ください！

フロートバッグ　一粒舎　ブラック

商品の情報

ブランドヴァレンティノ
商品の状態やや傷や汚れあり

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ヴァレンティノのアトリエバッグになります！銀座のヴァレンティノで去年、購入しました！下部横幅21㎝上部横幅31㎝高さ19㎝まち8.5㎝になります！素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい！ストラップ、ポーチが付属してます！多少の使用感はありますが酷いダメージはありません！3枚目の様に底に少し擦れあります！神経質な方はご遠慮ください！

商品の情報

ブランドヴァレンティノ
商品の状態やや傷や汚れあり

人気を誇る アトリエ01 k10様専用ヴァレンティノ メタルステッチ スモール エディション ショルダーバッグ

17分钟前

人気を誇る アトリエ01 k10様専用ヴァレンティノ メタルステッチ スモール エディション ショルダーバッグ

¥90,000 ¥47,700

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