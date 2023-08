★商品名: 絡繰魂 からくりたましい

龍 降臨 半袖 シャツ

1257-3215

★新品未使用品

★ブランド:絡繰魂抜刀娘 からくりたましいばっとうむすめ

★サイズ: 4L→

仕上がり 胸囲150cm 総丈82cm 肩幅60cm 袖丈29cm 裾周り150cm

★色: ブラック

★品質: ポリエステル 100%

★商品特徴:豪華絢爛なドラゴン刺しゅうが映える!インパクト大のシャツです♪

つるっとした手触りで、表面が凸凹としていて肌に張りつきにくい、ちりめん調のポリエステル素材。

刺しゅう/オープンカラー/胸ポケット有/サイドスリット有/プリント(カラー分解)

※即購入大歓迎です!

※値下げ交渉は承りませんのでご了承ください!

※土日祝日、年末年始、お盆期間の発送はお休みさせていただきます。

★発送詳細:佐川急便 予定

※配達時間指定ご希望の場合は、コメントをお願い致します。

送り先が企業名の場合は不可となります

▼下記からお選びいただきご指示ください。

・09:00~12:00 【午前】

・12:00~14:00 【午後1】

・14:00~16:00 【午後2】

・16:00~18:00 【夕方】

・18:00~20:00 【夜間1】

・19:00~21:00 【夜間2】

※配達日の指定は発送予定日より4日目以降から可能です。

(翌日や翌々日の配達指定は不可となります)

#絡繰魂#からくりたましい#後藤洋央紀#新日本プロレス#半袖#シャツ#オープンカラー#開襟衿#和柄#ジャポニズム#刺繍#エンブロイダリー#ドラゴン#龍#竜#降臨#キル#ラブ#刺青#タトゥー#豪華絢爛#ゴージャス#大きいサイズ#キングサイズ#bigsize#プラスサイズ#限定品#希少品#激レア#マニア#ホビー#趣味#インパクト#カジュアル#日本古来

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

襟...オープンカラー

季節感...春、夏

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 商品の状態 新品、未使用

