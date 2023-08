80s USA製 ブラウン大学 チャンピオン トリコタグ シングルステッチ Tシャツ ビンテージ 古着

着丈 78cm

肩幅 61cm

身幅 57cm

サイズ表記:XL

素材:コットンレーヨン

カラー:霜降りグレー

状態:used

都内の古着屋で購入した物になります。

人気のブラウン大学。

霜降りグレーで文句無しの個体です。

ヴィンテージ古着のため着用感があります。

2箇所にリペアがありますが、グレーの布で裏から補修していますのでほとんどわかりません。

状態について気になる方はご質問をお願い致します。

★送料無料★

☆旬な古着を出品しています☆

#Secondhand_for_Sustainability

カラー···グレー

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HP invent tシャツ グレー 霜降り 企業t レア 90's当時物 2000年 67回 日本ダービー 競馬 Tシャツ★武豊 岡部幸雄ジルサンダー JILSANDER Tシャツ L[新品同様]モンクレール トリコロール Tシャツ SUNDERCOVER ピンクフロイド Tシャツ【希少カラー】ブラックアイパッチ ワンポイントロゴ コラボ 入手困難 Tシャツ