ファッションデザイナー ブックルドレイユ ルイヴィトン Vシングル GP インフィニヴィ ピアス(片耳用)

ルイヴィトン の片耳用ピアスになります。

ルイヴィトン ブックルドレイユ Vシングル インフィニヴィ GP

結構大ぶりでとても素敵な商品です。

CADEAUX おばけちゃんピアス



ティンカーベルピアス(片耳用)

型番 LEO198

【お洒落】hirotaka ヒロタカ＊ピンクゴールド3連ピアス

シリアル MP2255

スタージュエリー フープピアス（片耳だけ）K18（YG.WG） ジルコニア付き

素材 ゴールドメッキ

K18 18金 18k ピアス ゴールド フープ 片耳1個 刻印あり♡①12

生産国 フランス

GUCCI ダブルG イエローゴールド スタッズ ピアスggランニング 片耳

刻印 IT

Yves Saint Laurent イヴサンローラン ピアス ゴールド

サイズ(実寸サイズ)

お値下げ中！6/28までMONAKA ロックピアス 天然石 H.P.FRANCE

W約3.8cm H約11.7cm

ARTIDA OUD リバーシブル イヤカフ

付属品 箱、保存袋

セット価格【Tiffany】希少モデル ハードウェア ボールピアス 10mm ♪



プラチナダイヤモンドピアス！

状態

LANIE サンリオコラボ ピアス

傷や汚れ等一切なく未使用に近い状態です。

ヴィトン VUITTON ピアス/ブックルドレイユ ナノグラムプラネット(片耳)



ルイヴィトン エセンシャルV ピアス

カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

ルイヴィトン の片耳用ピアスになります。結構大ぶりでとても素敵な商品です。型番 LEO198シリアル MP2255素材 ゴールドメッキ生産国 フランス刻印 ITサイズ(実寸サイズ)W約3.8cm H約11.7cm付属品 箱、保存袋状態傷や汚れ等一切なく未使用に近い状態です。カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

Vロゴ シグネチャー メタル ピアスあこや本真珠 パールピアス ホワイト系 7.5-8.0mm定価1.4万★Justin Davis クラウン付き安全ピンモチーフ ピアスルイヴィトン ブックルドレイユ Vシングル インフィニヴィ GPCADEAUX おばけちゃんピアス