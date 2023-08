2022年のクリスマスの特別な衣装 押し花アート❀古木にクレッセントブーケを❀ ❀ アート/写真

静かな家々、可憐な花々

ブランドアート

鮮やかな花々と麻の生地をを古木に絡ませています。

押し花、古木、麻など自然の温かみを感じさせてくれます(⁠^⁠^⁠)

押し花アート❀古木にクレッセントブーケを❀ ❀

光の加減で実物と色味が多少違う場合がありますのでご了承お願いいたします。

配送は郵便局より平日のみの発送になります。

額サイズ/タテ43cmxヨコ34cm

押し花額、押し花アート、押し花アート絵画、押し花絵画、インテリア雑貨、壁掛け、インテリア雑貨、花、額絵、額装、ハンドメイド、癒やし

#押し花絵画

#押し花アート

#押し花額

#押し花アート絵画

#インテリア雑貨

#インテリアアート

#壁掛け

#花

#額絵

#額装

#ハンドメイド

#癒やし

