【初心者の方でも安心して使えるPCを出品しております】

⭕️動作確認済、クリーニング済みの中古パソコンです

⭕️面倒な初期設定済なので、届いたその日からすぐに使えます

⭕️最低限必要なアプリはインストール済みです

✅高性能の中古PCをお探しでしたらこちらがオススメです!

ざっくり、こちらのパソコンの6つの特徴は、

①「中古美品」・・・目立つ傷がほとんど無い中古美品は希少

②「SSD搭載」・・・読み書き、立ちあがりがHDDより断然速い

③「ハイグレードCPU」・・・Core i7なのでサクサク快適!

④「メモリ充分」・・・8GBのメモリで処理速度アップ

⑤「タッチパネル」・・・画面に直接タッチ!直観的に操作も可能

⑥「高音質」・・・YAMAHAのサウンドシステム搭載

【スペック】

[メーカー・型番] NEC LL750 M(発売当時の価格は19万前後)

[カラー] クリスタルホワイト

[CPU] Core i7 4700MQ

[ストレージ容量] SSD 512GB(新品)

[メモリ] 8GB

[OS] Windows10(クリーンインストール)

[液晶パネルサイズ] 15.6インチ

[光学ドライブ] DVD・Blu-ray

[WEBカメラ] NG

[Wi-Fi] OK

[付属品] ACアダプター(※NEC製互換品)

【商品の状態】

・全体的に綺麗で大きく目立つ傷はありませんが、中古ですので薄いすり傷はあります。

・スピーカーメッシュ部分に写真に写りにくい薄い汚れがあります。

・バッテリーは多少使用できます(表示時間は満充電で1時間〜2時間)

※バッテリーの表示時間はあくまでも目安です。設定により変動します

※基本的には常時ACアダプターにつないでご利用ください。

【重要】

⚠️こちらのパソコンは、WEBカメラ内蔵仕様ですが、原因不明のエラーにより内蔵カメラ及び内蔵マイクが使用することができません。

WEBカメラを使用しない方にご紹介するパソコンですのでご注意ください。

⭐️とてもきれいなハイスペックPCですが、以上の状態を踏まえ格安に設定しております。

⇒条件が合う方にはとてもお得な価格ですのでお見逃しなく!

★必ずご購入前にプロフィール欄にて詳細をご確認くださいませ

他にも出品しています⇒#MediPC

【23061601CA】

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

