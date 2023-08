定番の冬ギフト ACG NIKELAB ALPINE サイズS JACKET ナイロンジャケット

ACRONYMのエロルソン・ヒューがディレクションしていたナイキラボエーシージーの名作アルパインジャケットです。サイズはレアなSです。着用に伴う多少の汚れ等ありますが、まだまだ着ていただけます。

このモデルは特に人気でした。NIKELAB ACGのアルパインジャケットがこの値段ではなかなか手に入らないと思います。

ALYXやmmw、a cold wall PATTA fear of god、bshop auralee yaeca mhl hyke stone island shadow gore-texなどお好きな方に

身幅54cm

背中心で襟下から計測して着丈81cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

