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値引きする 【袋付】サルバトーレフェラガモ パンプス リボンヴァラ 7.5cイタリア製 ハイヒール/パンプス

商品の説明

商品ページをご覧頂きありがとうございます。
JA'Diorスリングバックパンプス　Christian Dior
フェラガモのヴァラのパンプスです。
ミュウミュウ レディース ヒール リボン パンプス サンダル ブラック
少しの使用感はありますが、ソウルの減りも殆ど見られず表面に目立った傷も無く、綺麗な状態だと思います。
♡YELLO ヒール♡

【美品】sergio rossi セルジオロッシ パンプス
▶︎ブランド
【完売モデル】美品 ボッテガヴェネタ パンプス モカシンデザイン ブラック 黒
Salvatore Ferragamo(サルヴァトーレ フェラガモ)
新品 ネブローニ スクエアトゥ サンダル スエード 37

FENDIフェンディ★コリブリ 36.5
▶︎サイズ
REGAL 黒レザーパンプス
7.5c(24.5cm相当)
未使用品　クリスチャンルブタン　パンプス　パテントレザー　ベージュ　36

SERGIO ROSSI ハイヒールパンプス
▶︎色
GUCCI ホースビット レザー 23.5 ビットモカシン 101 イタリア製
ブラック 黒色
美品　クリスチャンルブタン　リボン　ハイヒール 37

マノロブラニク　36
◆あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、完璧を求める方はご遠慮くださいませ。
ルブタン　スエード　ビジュー　フラットシューズ　37

箱付 MIU MIU ミュウミュウ METALLIC LEATHER PUMPS
◆商品は、出来るだけ丁寧に梱包をして発送させていただきますので安心してご購入ください♪
【新品】セルジオロッシ オープントゥ　スエード　パンプス 36 ヒール9cm

BABY PURE　ベビーピュア　サンダル　パンプス　ブルー　ハイヒール
◆是非ご検討よろしくお願い致します♪

Christian Dior ディオール ブーツ ハイヒール クロコ型押し

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【美品】PELLICO　パンプス　ブラウン　エナメル　37(24cm)

未使用　Wacoal success walk パンプス

ジミーチュウ　パールパンプス

ルイヴィトン フラットシューズ 34 スタッズ

あしながおじさん【新品未使用】ソフトな仕立てのビットローフ

28600円⭐︎ ルカ グロッシ　メッシュドットフラットパンプス　新品　24.5

最終値下！一度着用　JIMMY CHOO ROMY 85 ブラック 37ハーフ

イヴァンカトランプパンプス

SALE ◆FENDIパンプス36.5 サイズ
商品ページをご覧頂きありがとうございます。フェラガモのヴァラのパンプスです。少しの使用感はありますが、ソウルの減りも殆ど見られず表面に目立った傷も無く、綺麗な状態だと思います。▶︎ブランド Salvatore Ferragamo(サルヴァトーレ フェラガモ)▶︎サイズ7.5c(24.5cm相当)▶︎色ブラック 黒色◆あくまで古着となりますので小さな汚れがある場合がございます、完璧を求める方はご遠慮くださいませ。◆商品は、出来るだけ丁寧に梱包をして発送させていただきますので安心してご購入ください♪◆是非ご検討よろしくお願い致します♪

商品の情報

商品のサイズ24.5cm
ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

値引きする 【袋付】サルバトーレフェラガモ パンプス リボンヴァラ 7.5cイタリア製 ハイヒール/パンプス

40分钟前

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560f87d6c5

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コメント (2)

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フェラガモ パンプス 7.5C ブラック ヴァラリボン

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