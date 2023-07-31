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【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング

商品の説明

カラー：ゴールドカラー
GUCCI　グッチアイコンリング　K18
材質　：K24
プラチナ一粒ダイヤモンドリング7号　ウェーブデザインリング
重量　：約7.4g
Clark & Coombsアールデコシルバーリング
号数　：フリーサイズ【現在15号】
【newデザイン】モアサナイト ダイヤ　リング　K18PG
内径　：約17.9mm
ヴィヴィアン vivienne westwood ポイズンリング ゴールド Ｓ
縦幅 ：4.9mm
お値下げ^ ^ ルビー&ダイヤリング非加熱　サイズ12

天然石　パライバ
傷や汚れが全体にございます。
4°C ブライダル プラチナダイヤモンドリング

エルメスキャンディリング
基本はネコポス発送でございます。
ティファニー　ヴィンテージ　ダイアゴナル　斜め線　シルバーワイドリング　925
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
リボン ハグ リング K18 pg ピンクゴールド フリーサイズ 18金 石なし
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
ビンテージ リング ダイヤ 0.3カラット 7石 SILVER 刻印 114

CHANELピアス ココマーク ラインストーン
質屋が購入
Pt900　天然ダイヤモンドリング　D0.50ct　サイズ11号　プラチナ

売り切り‼️pt900 100指輪　プラチナ　レディース
#K24
HERMES ドゥザノーリング
#24金
agete リング 指輪 7号 K10 ダイヤ ハーフエタニティ
#純金
minaperhonen ミナペルホネン タンバリンシルバーリング11号
#指輪
k18リング　ミステリーセッティング　彫刻
#ゴールド
sowi ソーイ K10リング リズム サファイア
#GOLD

GUCCI グッチ　インターロッキング 　 リング　シルバー925 箱付き

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ダイヤモンドGOLD18リング鑑定付

Pt900　天然ダイヤモンドリング　D0.52ct　サイズ13号　4.3g

天然パープル サファイア ダイヤ リング1.02ct k18 f

最終価格♪【美品】カルティエ♡ラブリング　ダイヤモンド3石　YG #49

専用です　　ouraling オーラリング Gen3 サイズUS 6号

EAU DOUCE４℃イエローゴールドピンキーリングサファイア　ダイヤモンド６号

GUCCI オクタゴナル　リングk18
カラー：ゴールドカラー材質　：K24重量　：約7.4g号数　：フリーサイズ【現在15号】内径　：約17.9mm縦幅 ：4.9mm傷や汚れが全体にございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K24#24金#純金#指輪#ゴールド#GOLD

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商品の状態やや傷や汚れあり

【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング

35分钟前

【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング

¥85,000 ¥45,050

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