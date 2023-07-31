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商品の説明
カラー：ゴールドカラー
GUCCI グッチアイコンリング K18
材質 ：K24
プラチナ一粒ダイヤモンドリング7号 ウェーブデザインリング
重量 ：約7.4g
Clark & Coombsアールデコシルバーリング
号数 ：フリーサイズ【現在15号】
【newデザイン】モアサナイト ダイヤ リング K18PG
内径 ：約17.9mm
ヴィヴィアン vivienne westwood ポイズンリング ゴールド Ｓ
縦幅 ：4.9mm
お値下げ^ ^ ルビー&ダイヤリング非加熱 サイズ12
天然石 パライバ
傷や汚れが全体にございます。
4°C ブライダル プラチナダイヤモンドリング
エルメスキャンディリング
基本はネコポス発送でございます。
ティファニー ヴィンテージ ダイアゴナル 斜め線 シルバーワイドリング 925
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
リボン ハグ リング K18 pg ピンクゴールド フリーサイズ 18金 石なし
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
ビンテージ リング ダイヤ 0.3カラット 7石 SILVER 刻印 114
CHANELピアス ココマーク ラインストーン
質屋が購入
Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.50ct サイズ11号 プラチナ
売り切り‼️pt900 100指輪 プラチナ レディース
#K24
HERMES ドゥザノーリング
#24金
agete リング 指輪 7号 K10 ダイヤ ハーフエタニティ
#純金
minaperhonen ミナペルホネン タンバリンシルバーリング11号
#指輪
k18リング ミステリーセッティング 彫刻
#ゴールド
sowi ソーイ K10リング リズム サファイア
#GOLD
GUCCI グッチ インターロッキング リング シルバー925 箱付き
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
ダイヤモンドGOLD18リング鑑定付
Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.52ct サイズ13号 4.3g
天然パープル サファイア ダイヤ リング1.02ct k18 f
最終価格♪【美品】カルティエ♡ラブリング ダイヤモンド3石 YG #49
専用です ouraling オーラリング Gen3 サイズUS 6号
EAU DOUCE４℃イエローゴールドピンキーリングサファイア ダイヤモンド６号
GUCCI オクタゴナル リングk18
カラー：ゴールドカラー材質 ：K24重量 ：約7.4g号数 ：フリーサイズ【現在15号】内径 ：約17.9mm縦幅 ：4.9mm傷や汚れが全体にございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K24#24金#純金#指輪#ゴールド#GOLD
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング
375
35分钟前
【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング
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45,050
(税込) 送料込み
3
8
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商品の情報
カテゴリー
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アクセサリー
リング
純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
63fd2e25
108
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (8)
【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング
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【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング
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