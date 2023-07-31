【海外限定】 純金 三菱 シンプル甲丸リング 男女兼用 7.4g フリーサイズ X313 リング

カラー：ゴールドカラー

GUCCI グッチアイコンリング K18

材質 ：K24

プラチナ一粒ダイヤモンドリング7号 ウェーブデザインリング

重量 ：約7.4g

Clark & Coombsアールデコシルバーリング

号数 ：フリーサイズ【現在15号】

【newデザイン】モアサナイト ダイヤ リング K18PG

内径 ：約17.9mm

ヴィヴィアン vivienne westwood ポイズンリング ゴールド Ｓ

縦幅 ：4.9mm

お値下げ^ ^ ルビー&ダイヤリング非加熱 サイズ12



天然石 パライバ

傷や汚れが全体にございます。

4°C ブライダル プラチナダイヤモンドリング



エルメスキャンディリング

基本はネコポス発送でございます。

ティファニー ヴィンテージ ダイアゴナル 斜め線 シルバーワイドリング 925

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

リボン ハグ リング K18 pg ピンクゴールド フリーサイズ 18金 石なし

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

ビンテージ リング ダイヤ 0.3カラット 7石 SILVER 刻印 114



CHANELピアス ココマーク ラインストーン

質屋が購入

Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.50ct サイズ11号 プラチナ



売り切り‼️pt900 100指輪 プラチナ レディース

#K24

HERMES ドゥザノーリング

#24金

agete リング 指輪 7号 K10 ダイヤ ハーフエタニティ

#純金

minaperhonen ミナペルホネン タンバリンシルバーリング11号

#指輪

k18リング ミステリーセッティング 彫刻

#ゴールド

sowi ソーイ K10リング リズム サファイア

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー：ゴールドカラー材質 ：K24重量 ：約7.4g号数 ：フリーサイズ【現在15号】内径 ：約17.9mm縦幅 ：4.9mm傷や汚れが全体にございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K24#24金#純金#指輪#ゴールド#GOLD

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

GUCCI グッチ インターロッキング リング シルバー925 箱付きダイヤモンドGOLD18リング鑑定付Pt900 天然ダイヤモンドリング D0.52ct サイズ13号 4.3g天然パープル サファイア ダイヤ リング1.02ct k18 f最終価格♪【美品】カルティエ♡ラブリング ダイヤモンド3石 YG #49専用です ouraling オーラリング Gen3 サイズUS 6号EAU DOUCE４℃イエローゴールドピンキーリングサファイア ダイヤモンド６号GUCCI オクタゴナル リングk18