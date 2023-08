and wander アンドワンダー

raschel rip pants

ラッセル リップ パンツ

【新品未使用】【完売品】

カラー : カーキ

サイズ : 3 メンズMサイズぐらいです。

172cm 64kgでちょうどいいサイズ感です。

定価 35,200円

ストレッチ性のあるラッセルのリップ素材は表に撥水加工、裏面にアクリルコーティングしています。脇のベンチレーションによって、ウェア内のムレを調整することができます。脇にリフレクターステッチを使用しています。

裾のファスナーで裾幅を広げられるのでコーデに合わせてパンツのシルエットを変える事が出来ます。登山やクライミング、自転車に乗る時なども便利だと思います。

アークテリクス 、山と道 、 アルクフェニックス 、 テアトラ 、 ティラック などお好きな方にも。

普段着にはもちろん、旅行や登山、ハイキング、キャンプなどのレジャー、アウトドアなど様々なシーンにマッチするパンツです。

試着のみの未使用品ですが、個人自宅保管の商品となります。ご理解の上にてご購入下さいますようお願い致します。

他にも色々と出品しております。

#kamakumap

#アンドワンダー #andwander #クライミング

#クライミングパンツ #ジョガーパンツ #登山

#ナイロンパンツ #キャンプ #アウトドア

#ケストロスパンツ #テルボンヌ

カラー···グリーン

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

裾···裾リブ・ゴム

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンドワンダー 商品の状態 新品、未使用

