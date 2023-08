シリーズ···構築済みデッキ・その他

カリンの信念 SR PSA10 ポケカ ポケモンカードゲーム



閲覧を頂きありがとうございます。

現環境で優勝しているポケモンカードの構築済みデッキ60枚セットになります。

6枚目の写真は調整用でお使い下さいませ。

■サーナイトexデッキ

(1)サーナイトex

(1)サーナイト(AR)

(1)エルレイド

(3)キルリア(リファイン)(ミラー)

(1)キルリア(ミラージュステップ)

(4)ラルトス(テレポートブレイク)

(2)フワンテ

(1)ザシアンV

(1)ミュウ

(1)かがやくゲッコウガ

(1)マナフィ

(1)クレセリア

(3)ハイパーボール

(3)レベルボール

(3)霧の水晶

(3)バトルVIPパス

(3)ふしぎなアメ

(3)勇気のおまもり

(1)すごいつりざお

(1)ともだちてちょう

(1)ナンジャモ

(1)ツツジ

(1)ペパー(ミラージム)

(2)セレナ

(1)クララ

(2)ボスの指令

(1)崩れたスタジアム

(1)ボウルタウン

(1)リバーサルエネルギー

(11)基本超エネルギー(ミラー)

不要になった為、出品をさせていただきます。

日々のパック開封で余ったカードで構築させていただきました。

状態は悪くは無いと思いますが、一律プレイ用でよろしくお願いいたします。

※発送の際はスリーブに入れて発送致します。

これからポケモンカードゲームを始める方、ご購入をご検討ください。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

