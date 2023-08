【待望★】 新品　ダナー　ピトックグルカ　サンダル　27.5センチ サンダル

カラー···ブラウン

カラー···ブラウン素材···本革27.5cmブラウン新品未使用、箱、タグ付き購入後一度も履いていません。提示価格でご検討ください。ベルト部分は一部ゴム製で着脱しやすい仕様となっています。ダナー日本工場生産モデル。クラシックで落ち着いたデザインと伝統的な製法によるレザーサンダルシリーズです。レザーシューズのような重厚感を持ちつつ快適に履けるグルカサンダルはアッパーには独特のシボ感のある牛革を使用。ライニングには吸水性が高く摩耗に強い豚革を採用し、オールレザーとは思えないほどに足あたりも柔らかく素足で履いても安心。軽量でクッション性の高いVIBRAMのEVAフレックスをアウトソールに、フットベットの下にも専用のインソールクッションが施され長時間の着用でも疲れにくい。カジュアルにもスタイリッシュな足元にも合わせやすい1足となっている。ソール交換可能。

