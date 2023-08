almostblack × umbro ウィンドアップパンツ

アートワークをraf simonsやpradaともコラボレーションしているpeter de potterが担当しています。

代官山エリミネーター購入

2回だけ着用しましたがかなり美品かと思います。

サイズ S

ウエスト:約59cm (ゴムとドローコードなのでほぼフリーサイズかと思います)

股上 :約33cm

レングス:約71cm

もも幅 :約30cm

裾幅 :約10cm

ヒップ :約52cm

raf simons

margiela

helmut lang

comme des garcons

yohji yamamoto

undercover

number nine

comoli

kiko kostadinov

acronym

arc'teryx

stone island

c.p company

archive

vintage

ゲームシャツ

サッカー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンブロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

