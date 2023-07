22000円→ 19000円→17900円

【21FW】新品SサイズSupremeシュプリームBox Logoボックスロゴ

値下げ不可

自身が抽選にて当選したした。

ブラック 他にも出品中

Lサイズ

【実寸】素人採寸

着丈69

肩幅58

身幅61

袖丈64

3.4回しか着ていないので

色褪せ、ひび割れなく美品だと思います。

日の当たらないクローゼットに保管してあります。

タバコ吸いません。

ペットいません。

付属品全てそろっています。

あくまで中古品になりますので

ご理解いただけます方

よろしくお願いします。

#ゴッドセレクショントリプルエックス

#GODSELECTIONXXX

#ウィンダンシー

#WINDANDSEA

#Supreme

#シュプリーム

#エッセンシャルズ

#オフホワイト

#コムデギャルソン

#ヨージヤマモト

#ロンハーマン

#デウス

#デウスエクスマキナ

#ヒステリックグラマー

#ステューシー

#NIKE

#ナイキ

#エアジョーダン

#エアフォース1

#adidas

#アディダス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22000円→ 19000円→17900円値下げ不可WIND AND SEA ウィダンシーゴッドセレクションxxxコラボ パーカー 自身が抽選にて当選したした。ブラック 他にも出品中Lサイズ【実寸】素人採寸着丈69肩幅58身幅61袖丈643.4回しか着ていないので色褪せ、ひび割れなく美品だと思います。日の当たらないクローゼットに保管してあります。タバコ吸いません。ペットいません。付属品全てそろっています。あくまで中古品になりますのでご理解いただけます方よろしくお願いします。#ゴッドセレクショントリプルエックス#GODSELECTIONXXX#ウィンダンシー#WINDANDSEA#Supreme#シュプリーム#エッセンシャルズ#オフホワイト#コムデギャルソン#ヨージヤマモト#ロンハーマン#デウス#デウスエクスマキナ#ヒステリックグラマー#ステューシー#NIKE#ナイキ#エアジョーダン#エアフォース1#adidas#アディダス

