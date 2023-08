(注)業者の方・転売目的と思われる方の購入はこちらから取引をキャンセルしますので、購入をお控えください!

ご覧いただきありがとうございます!

アッシュ・ペー・フランスの店舗で、15年以上昔に購入して少しの間使用しておりましたが、半年ほど使用した後ずっとしまいっぱなしでした。

雨の日は使用せず、デニムなどの色移りする洋服の時にも使用を避けていましたので、実質何回使ったのか、、、という感じです。

現在の生活から、もうこのようなレザーバッグを使用することはないため、どなたか使っていただける方にお譲りしたいと思っております。

全体的にはまだまだ使用できると思いますが、内布が若干くすんでいること、購入時から10枚目の画像の通りステッチの一部が結ばった状態でした。

解れているわけではないようです。

店舗の方からは、解れたりしたら修理に出せるけど、不良品でなく正常です、とのお答えでした。

ステッチの最後の処理が雑なんだと思います。

海外製品の特性とご理解いただける方にどうぞ。

また、天然皮革なので、皮が元々持つ傷やシミはありますので、そのあたりも革製品にご理解のある方におすすめです。

中古品となりますので、アラ探しをしてのクレーム返品はおやめください。

【サイズ】

タテ:約29cm

ヨコ:約29cm

マチ:約19.5cm

《発送事項など ※お読みください》

★こちらの商品は即購入でも構いません

★送料込みの価格です

★らくらくメルカリ、ゆうゆうメルカリは都合によ

り変更することがございます

★匿名発送を予定しています

★すり替え防止のため返品はお受けできません

★発送には2〜3日お時間をいただく場合がございま

すので、予めご了承ください

(お急ぎの場合は事前にご相談くださいませ)

★メッセージのお返事に少しお時間をいただく場合

がございますので、お急ぎの方にはご迷惑をおか

けしますが、ご理解ください

★じっくりチェックして出品しておりますが、中古

品ということをご理解いただき、万が一の見落と

しなどございましたら何卒ご容赦くださいますよ

うお願いします

★喫煙者、ペットはおりません

どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

カラー...ブラウン

柄・デザイン...無地

素材...本革

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ジャマンピュエッシュ 商品の状態 やや傷や汚れあり

