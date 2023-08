季節感···春、夏、秋、冬

タグがついていませんが試着のみで、

クローゼットで大切に保管していたため綺麗です(* ᴗ͈ˬᴗ͈)

タグはありますので一緒に送ります。

ryo takashima氏が手がける、clesste(クレスト)のSELVEDGE DENIM STRAIGHT PANTS (INDIGO RIGID)

サイズ1

平置きウエスト 37cm

股上 39cm

股下 73.5cm

渡り巾 30cm

裾幅 28cm

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

インディゴリジッドはオンライン完売品です。受注数が決まっているため再販はありません。

バックのレザーパッチにはベルトを通せる仕様です。

以下公式より引用↓

今回は、数あるデニム工場激戦区の中でも伝統ある岡山屈指の縫製工場「SHIOTA」さんにご協力をいただき、熟練の縫製技術が合わさったデニムを作っていただきました。

デザインは、スラックスの様なフロントの1タック、ポケットの配置に、ヒップには、ポケットを2つ追加した7ポケットのパンツ。

ウエストには、紐を通し、ベルトレスでも着用いただけます。紐が不要の際は、裏側に通せるような仕様になっています。

シルエットは、細すぎず、太すぎずのストレートシルエット。

股上を深めに設定している為、腰履き、ハイウエストなどお好みの履きた方でお楽しみいただけます。

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

デニム加工···リジッド

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

#高島涼

#ryotakashima

#リョウタカシマ

#受注生産

#クレスト

#clesste

#インディゴリジット

リサイクルショップへの持ち込みも視野に入れてるため、

購入をお考えの方はお早めにご決断ください。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

