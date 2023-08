□ブランド

THE SCOTCH HOUSE

□商品説明

品番:F1F04-314-23

オーガニックコットンを使用し、西脇産地(兵庫県)でシャンブレーに織り上げた生地を採用しています。M65フィールドジャケットタイプのデザインで品良くカジュアルに仕上げたアウターです。一重仕立ての軽い仕上がりにし、ウエスト、裾はドローコードで絞ることで、スッキリとしたシルエットで着用できるようにしてあります。

襟部分にはポリエステル素材のフードが収納されています。

定価は税込みで42900円。

中国製

□状態

未使用品

□サイズ

LL (胸囲104〜112 身長175〜185)

着丈:襟付け根から、前75cm 後70cm

身幅:脇下で、60cm

肩幅:48cm

袖丈:肩から、63cm

□素材

本体:綿100%

フード:ポリエステル100%

□色

ブルー系

□コメント

*日曜日は発送をお休みさせて頂いていますのでご了承お願い致します。

自己紹介欄

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スコッチハウス 商品の状態 新品、未使用

