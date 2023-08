ジャーナルスタンダードの

家で試着後、一度自宅で洗濯した後

そのままクローゼット保管していました。

Mサイズ

シルク100%

ネイビー

ウエストはゴムが入っています。

着丈108cm(後ろ襟ぐり中心から)

肩幅37cm

身幅46.5cm

袖丈23.5cm

※若干の誤差はご了承くださいませ

何かありましたら、

コメントお待ちしております^_^

折り畳んでの発送になるので、畳みじわにご理解の上よろしくお願い致します

写真7枚目からは色ちがいの参考画像になります。

カラー...ブルー

柄・デザイン...無地

袖丈...半袖

季節感...春, 夏, 秋

ロンハーマン

henrybeguelin

ヘンリーベグリン

アニオナ

Drawer

ドゥロワー

DRESSTERIOR

ドレステリア

ebure

エブール

IENA

JOURNALSTANDARD

SpickandSpan

SHIPS

UNITEDARROWS

todayful

URBAN RESEARCH

nano・universe

FREAK'S STORE

Libra Cue

studio CLIP

titivate

AMERICAN HOLIC

UNIQLO

アーバンリサーチ

ティアラ

ミュー

アンドミー

組曲

nano・universe

フレームワーク

リエス

シップス

ティティベイト

undixcors

スーナウーナ

ノーリーズ

ミラウォーエン

ベイクルーズ

Noble

ノーブル

トゥモローランド

アニタビラルディ

アローン

arts&science

アーツ&サイエンス

ネストローブ

tumugu

フォグリネンワーク

ナチュラルランドリー

evam eva

エヴァムエヴァ

マーガレットハウエル

ヤエカ

ネストローブ

gauze ガーゼ

ナチュラルランドリー

yarra

ミズイロインド

ヴェリテクール

MHL

エムエイチエル

A.P.C.

アーペーセー

YAECA

ヤエカ

COMOLI

コモリ

homspun

nest Robe

プラステ

ヤブヤム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジャーナルスタンダード 商品の状態 未使用に近い

ジャーナルスタンダードのポップアップで購入しました。家で試着後、一度自宅で洗濯した後そのままクローゼット保管していました。Mサイズシルク100% ネイビーウエストはゴムが入っています。着丈108cm(後ろ襟ぐり中心から)肩幅37cm身幅46.5cm袖丈23.5cm ※若干の誤差はご了承くださいませ何かありましたら、コメントお待ちしております^_^折り畳んでの発送になるので、畳みじわにご理解の上よろしくお願い致します写真7枚目からは色ちがいの参考画像になります。カラー...ブルー柄・デザイン...無地袖丈...半袖季節感...春, 夏, 秋ロンハーマンhenrybeguelinヘンリーベグリンアニオナDrawer ドゥロワーDRESSTERIOR ドレステリアebure エブールIENAJOURNALSTANDARDSpickandSpanSHIPSUNITEDARROWStodayfulURBAN RESEARCHnano・universeFREAK'S STORELibra Cuestudio CLIPtitivateAMERICAN HOLICUNIQLOアーバンリサーチティアラミューアンドミー組曲nano・universeフレームワークリエスシップスティティベイトundixcorsスーナウーナノーリーズミラウォーエンベイクルーズNobleノーブルトゥモローランドアニタビラルディアローンarts&science アーツ&サイエンスネストローブtumuguフォグリネンワークナチュラルランドリーevam evaエヴァムエヴァマーガレットハウエルヤエカ ネストローブ gauze ガーゼナチュラルランドリーyarraミズイロインドヴェリテクール MHLエムエイチエルA.P.C. アーペーセーYAECA ヤエカCOMOLI コモリ homspun nest Robeプラステヤブヤム

