【アイテム】

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【アイテム】OLD COACH オールドコーチボストンバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ2way 0502 ドイツホック 南京錠 チャーム【カラー】ブラック 黒【素材】クラブタンレザー(本革)【付属品】チャームコーチの南京錠ショルダーストラップ【サイズ】縦:約35cm横:約62.5cmマチ:約27cmハンドル(高さ):約7cmショルダー:約95cm※あくまで素人採寸になりますので多少の誤差はご容赦下さい。【状態】多少の使用感はありますが目立つ汚れはありません。ハンドル部分には、若干傷が入ってます。(写真参照)全体的にキレイな状態を保っています。◾️状態ランク状態ランク…BS:新品・タグ付きA⁺:未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。A:目立った傷や汚れはなくまだまだ使用可能な状態。B⁺:多少の使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけると思います。B:ある程度のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段使用する分には問題ないと思います。C:状態が悪く使用感の強いお品となっております。D: ジャンク品or難あり品◾️購入元古物商許可済みのブランドリユース専用卸業者から購入した正規品になります。鑑定士による真贋鑑定をクリアした正規品です。【発送に関して】24時間以内に発送いたします。防水防塵対策を行い、丁寧に梱包させていただきます。また、レザー物は、再度保湿クリームでお手入れし直させて頂きます。

